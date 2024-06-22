Konyaaltı'nda Dünya Yoga Günü kutlandı

Konyaaltı Belediyesi ile Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi iş birliğinde Dünya Yoga Günü kapsamında HayatPark’ta düzenlenen etkinlik, Antalya’nın dört bir yanından yüzlerce yoga severi bir araya getirdi.

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında HayatPark’ta yoga severlerle bir araya geldi. Yediden 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Yabancılar Meclisi Korosu konserinin ardından kahkaha yogasıyla devam etti. Etkinliğe katılanların dakikalarca gülerek stres attığı program, sırasıyla çocuk yogası, hatha yoga, mantralarla dans ile devam ederek mindfulnes meditasyon ile sona erdi. Etkinlik sonunda yoga severler, ruhlarının ve bedenlerinin dinlendiğini kaydetti. Etkinliğe katılan ve konser sonrası kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, katılımcılara Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın selamlarını iletti ve HayatPark içerisinde bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

BU ETKİNLİK SAYESİNDE YOGAYA GERİ DÖNDÜM

HayatPark’a ilk kez geldiğini ve burada ilk kez bir etkinliğe katıldığını söyleyen Gizem Gülpınar, ‘’21 Haziran Dünya Yoga Günü vesilesiyle bugün burada yoga yaptık, nefes egzersizleri yaptık. Programın başından sonuna kadar çok güzel etkinlikler yapıldı. Hepsini çok beğendim’’ dedi. 3 yıldır yoga yaptığını kaydeden Gülpınar, ‘’Bu etkinlikle yogaya geri döndüm. Herkese tavsiye ediyorum. Yaşamınızı planlamak adına bir ritm ve düzen sağlıyor. Konserde de çok eğlendik. Konyaaltı Belediyesi’ne teşekkür ediyorum’’ dedi.

KENDİMİZE, DOĞAYA VE BİRBİRİMİZE NAZİK OLMAYI HEDEFLİYORUZ

21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde HayatPark gibi güzel bir alanda yoga severlerle buluşmanın inanılmaz keyifli olduğunu kaydeden Çocuk Yoga Eğitmeni Özgün Dayar, çocukların çok severek yogaya dahil olduklarını söyledi. Çocuk yogasını daha çok oyunlarla ve şarkılarla gerçekleştirdiklerini aktaran Dayar, ‘’Bu eğitimlerde kendi bedenimize nazik olmayı, doğaya ve birbirimize karşı nazik olmayı hedefliyoruz. Kendi sınırlarımızı keşfediyoruz. Bu yüzden, yoga etkinlikleri özellikle çocuklar için çok faydalı oluyor. Burada bulunduğum ve bu etkinliğe dahil olduğum için çok mutluyum. Etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.