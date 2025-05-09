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Konyaaltı'nda eğitimler sürüyor

Konyaaltı'nda eğitimler sürüyor
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Konyaaltı Belediyesi, hem personeline hem de öğrenme çağındaki öğrencilere uyguladığı eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleşen eğitimler, okul yönetimleri ve öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla personeline yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda özellikle sahada görev yapan personele teorik ve pratik eğitimler uygulayan Konyaaltı son olarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personeline Doç. Dr. Sevinç Ateş’in de katılımıyla; budama, bahçe bakımı ve ilaçlama eğitimi verdi. Uzman bilgileriyle eğitimi veren Doç. Dr. Sevinç Ateş’e ise eğitim sonunda teşekkür belgesi takdim edildi.

EĞİTİMLER OKULLARI DA KAPSIYOR

Konyaaltı Belediyesi, personeline yönelik eğitimlerinin yanı sıra öğrenme çağındaki çocuklara uyguladığı eğitimlere de devam ediyor. Bununla beraber Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu’nda ‘Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüme Kazandırılması’ konulu bir eğitim düzenledi. İklim kriziyle mücadelenin ele alındığı ve çocuklara aktarıldığı eğitim 2 gün sürdü. Eğitim sonunda okul yönetimi ve öğrenciler, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm belediye ekibine teşekkürlerini iletti.

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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