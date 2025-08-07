Konyaaltı'nda Emekli Kart için geri sayım

  1. Anasayfa
Konyaaltı Belediyesi, bir süredir beklenen Emekli Kart projesini 15 Ağustos itibarıyla hayata geçiriyor. İlçe genelinde birçok işletmenin belediye ile sözleşme imzalayarak dahil olduğu proje kapsamında emekli vatandaşlar, anlaşmalı işletmelerden indirimli olarak faydalanabilecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Emekli Kart projesi ile hem emekli vatandaşlar, hem de ilçe esnafına destek olduklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik başlattığı destek projelerine ‘Emekli Kart’ uygulamasıyla devam ediyor. Bir süredir hazırlıkları süren ve yerel esnafla yapılan görüşmeler sonucunda şekillenen proje, ilçede yaşayan emeklilere hem ekonomik hem de sosyal katkılar sunmayı hedefliyor. Emeklilere özel hazırlanan ‘Emekli Kart’, 11-15 Ağustos tarihleri arasında HayatPark, Gürsu ve Siteler Emekli Kahveleri ve Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler birimlerinden teslim alınabilecek. Kartlarını teslim alan emekliler, 15 Ağustos’tan itibaren Konyaaltı sınırları içindeki belediye anlaşmalı çeşitli işletmelerde, hizmetlerden indirimli olarak faydalanabilecek

İŞLETMELERLE EMEKLİ İNDİRİMİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Konyaaltı Belediyesi Emekli Kart uygulaması kapsamında, ilçede faaliyet gösteren çok sayıda işletmeyle iş birliği sözleşmesi imzaladı. Özel hastaneler, diş klinikleri, optik merkezleri gibi işletmelerin yanı sıra, ilçe genelinde birçok berber ve kadın kuaförü bu projeye dahil edildi. Uygulama kapsamında, kadın kuaförlerinde saç hizmetlerinde yüzde 20, berberlerde ise yine saç hizmetlerinde 200 TL’ye varan indirimler sunulacak. Diğer işletmelerde ise, hizmet koşullarına ve fiyat politikalarına göre farklı oranlarda avantajlar sağlanacak. Konyaaltı Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Emekli Kart başvurusunda bulunan vatandaşlara bilgilendirme mesajlarının SMS yoluyla iletileceğini bildirdi. 

KOTAN, ‘‘EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ’’ 

Emekli Kart uygulamasının yalnızca bir indirim kartı değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı artıran bir proje olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Emeklilik, bir insanın hayatı boyunca verdiği emeğin ardından hak ettiği bir dinlenme sürecidir. Konyaaltı Belediyesi olarak, emeklilerimizin bu süreci daha konforlu, daha sosyal ve daha huzurlu geçirebilmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Emekli Kart projesi de bu anlayışla ortaya çıktı. Öncesinde ilçemizdeki esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek onların görüşlerini alarak bu dayanışma modelinin nasıl daha verimli olabileceğini planladık. Bu proje sayesinde hem emeklilerimiz, hem de yerel esnafımızı destek vermiş olacağız. Amacımız, emeklilerimizin yaşamını kolaylaştırmakla kalmayıp, onların toplumsal hayattaki yerlerini daha da güçlendirmek. Emekli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

