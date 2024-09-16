Konyaaltı'nda emeklilere sağlıklı yaşam tüyoları

Konyaaltı Belediyesi ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastalıkları önlemek adına başlattığı Halk Sağlığı Buluşmaları’nı sürdürüyor. Etkinlik kapsamında vatandaşlara son olarak ücretsiz tansiyon ölçümü yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi’nin ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve hastalıkları önlemek adına halkı bilinçlendirmek için gerçekleştirdiği Halk Sağlığı Buluşmaları devam ediyor. Gürsu Mahallesi’nde ve Siteler Mahallesi’nde bulunan Emekli Kahvelerinde gerçekleştirilen Halk Sağlığı Buluşmaları’nda son olarak belediyenin sağlık ekipleri tarafından vatandaşların tansiyon ölçümü gerçekleştirildi.

HALK BİLİNÇLENİYOR

Halk Sağlığı Buluşmaları’na katılan emekli öğretmen Ahmet Bahadır, etkinliğin kendilerine çok fayda sağladığını söyledi. Bahadır, “Şeker hastasıyım. Burada bize hekimlerimiz sağlıklı yaşam hakkında bilgi veriyor. Bugün bu bilgileri bir hekimden alabilmek için günlerce önceden randevu alıp hastaneye gitmemiz gerekiyor. Ama burada hekimler bizim yanımıza geliyor. Yani siz vatandaşın ayağına hizmeti götürüyorsunuz. Başta Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan olmak üzere tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi. Etkinliğe katılan Şükriye Demir de hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, “Daha önce de beslenme, boy ölçümü gibi etkinliklere katıldık. Bu etkinlikle sayesinde halk bilinçleniyor. Bu tarz etkinliklerin devam etmenizi diliyorum” diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi Halk Sağlığı Buluşmaları’nda uzman hekimler vatandaşları hastalıklara karşı bilinçlendirirken, nasıl daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebilecekleri konusunda da bilgilendiriyor.