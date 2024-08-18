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Konyaaltı'nda Expo 2016 Parkı'nın çehresi değişiyor

Konyaaltı'nda Expo 2016 Parkı'nın çehresi değişiyor
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Konyaaltı ilçesinde bulunan EXPO 2016 Parkı’nın çehresi değişiyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, park içerisindeki oyun alanlarını düzenledi, gerekli alanlarda boyama ve tamirat çalışması gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi’nde bulunan EXPO 2016 Parkı’nda hummalı bir çalışma başlatıldı. Parkta incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan bölgedeki vatandaşları da dinleyerek yapılması gerekenler konusunda yol haritası belirledi. 

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU 

Başkan Kotan’ın talimatıyla harekete geçen Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkın daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalara başladı. Park içerisinde atıl alanlarda bulunan bankları onarım boyama gibi aşamalardan geçiren ekipler, bu bankları uygun yerlere yerleştirdi. Parkta çocuklara özel oyun alanlarında yenileme ve düzenleme çalışması yapan ekipler, park içerisindeki bir çok noktada boyama, tamirat ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. 

ÇOK TEMİZ BİR PARK 

Parkı çok temiz ve güzel bulduğunu belirten Meryem Mavigöz, “Çok temiz bir yer. Buralar boyanmış. Konyaaltı Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Böyle olmalı Türkiye’nin adamları. Gurur duyuyorum” dedi. Konya’dan tatil için Antalya’ya geldiğini anlatan Fadime Yılmaz, “Arkadaşlarımla bu parka geldik. Park pırıl pırıl. Boyanmış. Belediyenize ve personelinize çok teşekkür ederim” diye konuştu. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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