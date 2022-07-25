Konyaaltı’nda Feslikan er meydanı kıran kırana geçti

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Can Zeybek başpehlivan olurken, ikinci Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Furkan Durmuş Altın, üçüncülüğü ise yine ASAT Spor Kulübü güreşçileri olan Mustafa Taş ile İsmail Balaban paylaştı.

Konyaaltı Belediyesi bu yıl Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 24’üncüsünü düzenledi. Feslikan er meydanı kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Finalde Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Furkan Durmuş Altın ile ASAT Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Mücadele başa baş gitse de Yusuf Can Zeybek ipi göğüsledi ve 24. Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Yarı finalde rakibi İsmail Balaban’ı yenen Furkan Durmuş Altın ikinci olurken Mustafa Taş ve İsmail Balaban’da üçüncü oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve protokol tribününde yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekillerinden Aydın Özer, Cavit Arı, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten 661. Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve Feslikan Yaylası Güreş Ağası Mustafa Koç pehlivanları tebrik ederek, kupa ve madalyalarını takdim etti. Başaltı boyunda Konyaaltı Belediye Spor Kulübü güreşçisi Enes Doğan birinci olurken, küçükorta küçük boyda yine Konyaaltı sporcusu olan ikizlerden Rıza Durmuş birinci, ikizi İlker Durmuş üçüncü oldu.

“ATA SPORUMUZU YAŞATACAĞIZ”

Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri heyecanlı ve çekişmeli güreşlere şahit olurken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Güreşçilerin er meydanında kıran kırana güreşler sergilediğini ifade eden Esen, karşılaşmaların aynı zamanda sportmence ve geleneklere uygun tamamlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Ata sporunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Esen, “En alt boydan en üst boya kadar keyifli mücadeleler izledik. Sosyal hayatlarında kardeş, akraba veya arkadaş olan güreşçiler, er meydanına çıktığında sportmence ama kıran kırana mücadele ediyor. Rakibe saygı ön planda. Ancak burası er meydanı ve hünerlerini iyi sergileyen kazanıyor. Bu anlamda 24. Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek’i ve ikinci olan güreşçimiz Furkan Durmuş Altın başta olmak üzere tüm pehlivanları tebrik ediyorum” dedi.

GÜREŞ AĞASI YİNE DEĞİŞMEDİ

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş ağalığı ihalesini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 400 bin liradan açtı. 2016 yılından beri Feslikan'da güreş ağalığını kimseye kaptırmayan iş adamı Mustafa Koç'a bu kez rakip çıkmadı. Koç, güreş ağalığını 523 bin liralık teklifle kazandı. Koç'a ağalık kemerini Başkan Semih Esen taktı.