Konyaaltı'nda Feslikan Yaz Şenlikleri'ne görkemli açılış

26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri, Feslikan’ın mis gibi havasında görkemli bir açılışla başladı. Gecede sahne alan Koray Avcı ve Nazlı Öksüz Feslikan’a gelen konuklara müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 26’ncısını düzenlediği Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri muhteşem bir açılışla başladı. Feslikan Yaylası’nda gerçekleştirilen geceye, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen ile yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

ANADOLU TURU

26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri’nin açılış gecesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Konyaaltı Belediyesi Halk oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan şenlikte halk oyunları ekibi konukları, oyunlarıyla adeta Anadolu turuna çıkardı.

MÜZİK DOLU GECE

Ardından sahneyi Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Nazlı Öksüz aldı. Öksüz, Feslikan’a gelen konuklara türkü dolu bir gece yaşattı. Öksüz’ün ardından sahneye kendine has yorumuyla gönülleri fetheden Koray Avcı çıktı. Avcı, birbirinden güzel şarkılarıyla Feslikan’ın mis gibi havasında şenliğe gelen konuklara müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Aşık Mahsuni Şerif’in “Yuh yuh” adlı türküsünü seslendiren Avcı, “Bu dünyada yuh çekecek çok şey var. Kadına şiddete, hayvanların öldürülmesine, hırsızlara… Bu türküyü ben yazmadım. Ben doğmadan çok önce Aşık Mahsuni Şerif yazmış. Üstadım öyle bir yazmış ki. Siz de 1800 küsur rakımda öyle bir yuh çekin ki sesinizi Korkuteli’den bile duysunlar” dedi.

BAŞKANLARDAN BİRLİK VURGUSU

Sanatçıları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Feslikan’ın çeyrek asırdır sürdürülen önemli bir gelenek olduğunu ifade etti. Bu yıl şenliği Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediklerini dile getiren Başkan Kotan, “Yaylaların yaylası Feslikan’dayız. Kültürel mirasımızı devam ettiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel festivalimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl festivalimizi ve güreşlerimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e de bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Muhittin Başkanım evinize hoş geldiniz” dedi. Ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, “Bugün burada bir kez daha tozlu yollarında yürüdüğüm yaylaların yaylası Feslikan’da bir araya geldik. Bu yıl Cem Kotan kardeşimizle bu yaz şenliklerimizi düzenledik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gecede Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve davetlilerle birlikte Ankara havasında oynadılar. Etkinlik havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.