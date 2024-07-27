Konyaaltı'nda fırtına sonrası parklara müdahale

Antalya’da yaşanan şiddetli fırtına Konyaaltı ilçesinde de etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı Belediyesi ekipleri gece boyunca fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Doğal afet sonrasında vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını hızla sürdürüyor” dedi.

Antalya’da yaşanan şiddetli fırtına su baskınlarına ve çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu. Fırtına Konyaaltı ilçesinde de etkisini gösterdi. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırdı. Ekipler çalışmalarını bugün de sürdürdü. Hayatpark başta olmak üzere ilçedeki tüm parklarda fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ve ağaç dalları temizlendi. Vatandaşlardan çok sayıda talep aldıklarını belirten belediye çalışanları, tüm parklara en hızlı şekilde müdahale edeceklerini belirttiler.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Antalya’da dün gece yaşanan şiddetli fırtınanın hayatı felç ettiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Ekiplerimiz gece boyunca fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırdı. Bugün de parklarımızda devrilen ağaçları ve kırılan dalları toplamaya devam ediyorlar. Doğal afet sonrası vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz” dedi.