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Konyaaltı'nda geleceğin müzisyenleri akademide yetişiyor

Konyaaltı'nda geleceğin müzisyenleri akademide yetişiyor
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Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeye devam ediyor. Müzik Akademisi’nde eğitim almak isteyenler için yeni dönem sınav başvuruları başladı. Başvurular 23 Eylül’e kadar sürecek.

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşları sanatsal etkinlikler ve kurslarla buluşturarak sanatın başkenti olma yolunda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve geleceğin müzisyenlerini yetiştiren Müzik Akademisi de yeni dönem öğrenci alımlarına başlıyor. 

SON BAŞVURU 23 EYLÜL 

Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek enstrüman eğitimi, çok sesli çocuk korosu ile gençlik ve caz korosuna katılmak isteyen gençler için sınav başvuruları başladı. 23 Eylül’e kadar sürecek başvurular, www.konyaaltı.bel.tr adresinden ya da 0242 245 55 21 numaralı telefonlar aranarak yapılabilecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Müzik Akademisi Çok Sesli Çocuk Korosu sınavına girmek isteyen adayların 8-12 yaş aralığında, Gençlik ve Caz Korosu’na girmek isteyen adayların 17-30 yaş aralığında olma şartı bulunuyor. Enstrüman eğitimi almak isteyen adaylarda 8 yaş ve üzeri olma şartı aranırken, adayların herhangi bir enstrümanı çalmayı bilmesinin gerekmediği belirtildi. Sınavı kazanan öğrencilerin enstrüman seçimlerinin fiziksel özelliklerine bakıldıktan sonra akademi öğretmenleri tarafından belirlendiği belirtildi. Enstrüman kursları piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, trompet, gitar, bas gitar ve bateri alanlarında verilecek. 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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