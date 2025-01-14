Konyaaltı'nda gıda denetimleri sürüyor

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki marketlerde gıda denetimleri gerçekleştiriyor. Düzenli olarak yapılan denetimlerde, tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine ise 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesine göre idari yaptırım uygulanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı gıdaya ulaşması ve gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde hijyen standartlarının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenli olarak yaptığı denetimlerde, market, fırın, restoran ve diğer gıda satış noktaları denetleniyor. Yapılan bu denetimler, gıda güvenliği, hijyen şartlarını sağlamak ve vatandaşın sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerde, işletmeler titizlikle kontrol ediliyor.

DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hijyen standartlarına uygun olmayan işletmelere 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesine göre idari yaptırım uygulanırken, tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler ise temizlik alanlarında bulunan çöp konteynerlerinde güvenli bir şekilde imha ediliyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, her gün ortalama 10 işletmede denetim yapılırken, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.