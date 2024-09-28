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Konyaaltı'nda Gözleme Şenliği büyük ilgi gördü

Konyaaltı'nda Gözleme Şenliği büyük ilgi gördü
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Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği ve Gözleme Şenliği bölge esnafı ve halkının yoğun katılımıyla gerçekti. Misafirlere gözleme ikramının da yapıldığı şenlikte konuşan Başkan Kotan, ''Seçim çalışması yaparken de, seçildikten sonra da Konyaaltı’nı hep birlikte yöneteceğimizi söyledik. Hep birlikte yönetmek bu şekilde oluyor; esnafımızın taleplerine kulak vererek, vatandaşımızı dinleyerek, STK’lar ile işbirliği içinde, muhtarlarımızın isteklerine cevap vererek oluyor'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki 39 mahallede yapılan temel hizmetlerin yanı sıra, vatandaşları kültür-sanat ve esnaf dostu etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz aylarında Konyaaltı’nın yaylalarında şenlik ve festivaller düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, köy kahvaltısı ve gözlemeleriyle ünlü Çakırlar Sosyete Pazarı’ndaki şenlikte bölge esnafı ve halkını bir araya getirdi. Yerel sanatçıların konseriyle başlayan etkinlik, Antalya Büyüşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu konseri ve Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle devam etti.

KIRSAL MAHALLE MUHTARLARINDAN YOĞUN KATILIM

Halk oyunları gösterisinden sonra sahne alan Sanatçı Özlem Şahin’in seslendirdiği yöresel şarkılarla şenlik alanında yöresel oyunlar oynayan yüzlerce vatandaş, unutulmaz bir şenlik akşamı yaşadı. Şenliğe CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot, Muhtarlar, STK başkan ve yöneticileri de katıldı.

BÖLGE VE ESNAFIN KALKINMASINA DESTEK OLUYORUZ

Şenlik alanına girdiği andan itibaren gerek vatandaşlar gerekse alanda yer alan esnafla hem sohbet edip hem de sorunlarını dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, vatandaşlara yöresel oyunlarda eşlik etmeyi de  ihmal etmedi. Konyaaltı’nda yer alan Çakırlar bölgesine kahvaltıya gelmenin, burada gözleme yemenin Antalya’da bir gelenek haline geldiğini belirten Başkan Kotan, ‘‘Bu şenliğin bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Esnafımız geldi, böyle bir şenlik organize edelim dedi. Biz de hem bu bölgenin kalkınması, hem de geleneksel hale gelen gözleme kültürünü tanıtıp daha çok insana ulaştıralım istedik’’ dedi.

KONYAALTI’NI HEP BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Gerek seçim öncesi gerekse seçildikten sonra Konyaaltı’nı hep birlikte yöneteceklerini dile getirdiğini aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘‘Birlikte yönetmek de tam olarak böyle oluyor. Esnafı dinleyerek, vatandaşı dinleyerek, STK’ları  dinleyerek oluyor. Biz esnafımızı dinledik, taleplerine kulak verdik böyle bir şenlik ortaya çıktı. Taleplerinizi dinlemeye ve Konyaaltı’nı birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan esnafımıza, bütün misafirlerimize  ve her zaman olduğu gibi bu etkinlikte de desteklerini esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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