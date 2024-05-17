Konyaaltı'nda Halk Sağlığı Buluşmaları

Konyaaltı Belediyesi, 17 Mayıs Hipertansiyon Günü’nde ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek ve halkı bilinçlendirmek adına ''Halk Sağlığı Buluşmaları'' başlattı. Emekli kahvelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların tansiyonu ölçüldü, uzmanlar tarafından sağlıklı olmanın yolları anlatıldı.

Konyaaltı Belediyesi toplum yararı adına düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

İlçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve hastalıkları önlemek adına vatandaşları bilinçlendirmek için harekete geçen Konyaaltı Belediyesi, ilçede “Halk Sağlığı Buluşmaları” başlattı. Buluşmaların ilki 17 Mayıs Hipertansiyon Günü’nde Siteler Emekli Kahvesi’nde gerçekleştirildi.

HİPERTANSİYONDAN KORUNMA YOLLARI

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Soytürk, vatandaşlara hipertansiyonun nedenleri ve hipertansiyondan korunma yollarını anlattı. Erişkin nüfusun yüzde 40’ının hayatının belli bir döneminde hipertansiyon problemi yaşadığını dile getiren Dr. Soytürk, “Ölümcül komplikasyonları var. Bu nedenle de önemli olan bu hastalık hakkında sizleri bilgilendirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak istedik” dedi. Hipertansiyonun çok sayıda belirtisi olduğunu söyleyen Dr. Soytürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Her belirti her hastada olmayabilir. Hipertansiyon hastasının baş ağrısı, başta ağırlık, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikâyetleri olabilir. Bunun yanı sıra kulak çınlaması da şikâyetler arasındadır. Günümüzde hala hipertansiyonun tam olarak nedeni bilinmemektedir. Biz bunları ailevi, genetik hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon gibi değişik isimlerle ifade ediyoruz. Genetik hipertansiyonun ortaya çıkması için belli risk faktörleri vardır. Bunlar; beslenme, hareketsiz yaşam, sigara, aşırı alkol kullanmak, aşırı tuz tüketimi ve strestir. Bu nedenle yaşam tarzınızı değiştirmeniz lazım. Açık havada yürüyüş yapmalı, stresten uzak durmalısınız. Sigara ve kahve kullanımına da dikkat etmelisiniz.”

TANSİYONLARI ÖLÇÜLDÜ

Etkinlik süresince sağlık personelleri vatandaşların tansiyonunu ölçtü. Etkinliğe katılan Gülay Bali, “22 yaşından beri tansiyon hastasıyım. Keşke yıllar önce de böyle bir düzenleme olsaydı da önceden bilgimiz olsaydı. Etkinlik sayesinde aydınlandık. Böyle etkinliklerin daha çok artmasını istiyorum. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan’a ekibine ve doktorumuza çok teşekkür ediyorum” dedi. Etkinliğe katılan İbrahim Kayapınar da, “Güzel bir etkinlik. Bizler için büyük farkındalık oldu. Hastalığa nelerin neden olduğunu görmüş olduk. Tansiyonun genetik olduğunu düşünüyordum ama bu söyleşi sayesinde yaşam tarzının da tansiyon üzerinde büyük etkisi olduğunu öğrendim. Yaşam tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.