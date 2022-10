Konyaaltı'nda halkın sorunları bir bir çözülüyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in göreve geldikten hemen sonra başlattığı Mahalle Buluşmaları ile vatandaşların ihtiyaçları bir bir çözülüyor. Hiçbir amaca hizmet etmeyen projeler ile işlerinin olmadığını belirten Esen, Biz, halkın gerçek sorunlarını çözme gayretindeyiz'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin üç yıldır gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları Gürsu Mahalle Buluşması ile devam etti. İlgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları ile birlikte mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kısa bir konuşma yaptıktan sonra sözü yine vatandaşlara verdi. İlçenin dört bir yanında temel hizmet çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Esen, vatandaşlardan gelen talepleri de not alarak ilgili müdürlüklere iletti. Birim müdürlerinden, bölge halkından gelen talepler çözüldükten sonra hem kendisine hem de talebi ileten mahalle sakinine fotoğraf gönderilmesini isteyen Esen, “Burada olmamızın nedeni daha iyi bir Konyaaltı için neler yapabiliriz konuşmak. Ayrıca sizlerden gelen talepleri de çalışma planımıza ekleyip eksikleri ivedilikle gidermek için buradayız. Her mahallemize ve her sokağımıza hakimiz. Ancak gözümüzden kaçan bir şey varsa onu da sizden dinlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

BELEDİYENİN MAHALLE TEMSİLCİLİKLERİ

Gürsu Mahalle Buluşması’nda söz alan bir vatandaş, belediyelerin de mahalle temsilciliklerinin olması gerektiğini söylemesi üzerine öneriyi çok beğendiğini ifade eden Başkan Esen, vatandaş ile belediye arasında oluşacak her yeni iletişim kanalına açık olduklarını belirtti. Esen, vatandaşın önerisinden sonra şöyle konuştu; “Tüm siyasi partilerin mahalle temsilcileri var. Konyaaltı Belediyesi’nin de vatandaşın içinden mahalle temsilcilerinin olması fikrini harika buldum. Bunu bir an önce yapma konusunda da sizinle irtibata geçelim. Sadece siyasi partilerin değil, Konyaaltı Belediyesi’nin de her mahallede bir mahalle temsilcisinin olmasını istiyoruz. Bununla ilgili görev tanımı yapalım. Sosyal faaliyetler de dahil belediye ile halk arasında elbette yeni bir kanal oluşmuş olacak. Konyaaltı halkı bunu başarı ile yerine getirebilecek bilince sahip. Dolayısıyla son derece ciddiye aldığım bir öneri. Belediyemizin mahalle temsilcileri, bu güzel bir öneri. Teşekkür ederim.”

KADIN EMEK PAZARI İÇİN TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz aylarda baştan sona yenilenen Gürsu Mahallesi’nde bulunan Kadın Emek Pazarı’nda el emeği ürünler sattıklarını belirten bir vatandaş, sadece teşekkür etmek için söz aldığını söyledi. Pazar yerinde yapılan iyileştirme çalışmalarından sonra daha sağlıklı ve güvenli bir görünüme kavuştuğunu belirten vatandaş, bunun için Başkan Esen’e bir kez daha teşekkür etti. Belediyenin yaptığı mevcut yapılarda planlı bir şekilde çalışma yürüttüklerini ifade eden Esen, “Belediyemizin gerek önceki yıllarda gerekse de yeni dönemde yaptığı ve halkın hizmetine sunduğu yapıları periyodik bir şekilde kontrollerini yapıyoruz. Yenilenme ihtiyacı olan yapıları tespit ediyoruz. Ekiplerimiz gidip gerekli çalışmaları yapıyor. Aynısını Kadın Emek Pazarı için de yaptık. Buraları günün koşullarına uygun bir şekilde yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

“GERİ DÖNÜŞÜMDE İLERLEME KATEDİYORUZ”



Geri dönüşüm konusuyla ilgili gelen soruları da yanıtlayan Başkan Esen, dönüştürülebilir atıkların daha kolay toplanmasını sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Konuyla ilgili detaylı açıklamaları yapan Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü, ilçede yaklaşık 1724 noktada ekipmanlarının olduğunu söyledi. Geri dönüşüm ekipmanlarını günün koşullarına göre tasarladıklarını ifade eden Esen ise sözlerine şöyle devam etti; “Ayda 400 ton atık toplamaya çok yaklaştık. Bunu 1lira 35 kuruştan satıyoruz. Yılda hemen hemen 6 milyon TL’yi geri dönüşümden kazanıyoruz. Kimin sayesinde, sizin sayenizde. Çünkü o kutulara siz atıkları atıyorsunuz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Dönüşüm konusu çok aşamalı bir iş. Bazı standartlar var. Çok büyük vagon gibi kocaman kendin getir istasyonları var. Onlardan her 10 bin nüfusa 1 tane olacak şekilde kentin değişik yerlerine koyuyoruz. Tekstil dönüşümünden ise yaklaşık 2 buçuk milyon gelir elde ediyoruz. Tüm bunlar sizlerin sayesinde oluyor. Yani sizin çöpünüzü alıp paraya çevirdik ve tekrar hizmet olarak size verdik. Bizim hedefimiz, atıkları evde ayrıştıracak projeler geliştirmektir. Bununla ilgili çalışılıyoruz. Eğer istediğimiz gibi olursa Antalya’da da Türkiye’de de bunu yapan ilk Konyaaltı Belediyesi olacak. Bunu sizlerin sayesinde yapacağımıza inanıyorum.”