Konyaaltı’nda hayvancılığa desteğe devam

Konyaaltı Belediyesi ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yükünü hafifletmek için ücretsiz aşı desteğini sürdürme kararı alarak, 'aşı' protokolünü yeniledi. Konyaaltı, üç yıldır ilçede 32 bin 500 küçükbaş, 7 bin 750 büyükbaş hayvanın aşılarını karşıladı

Konyaaltı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 2019 yılında uygulamaya konulan ‘Programlı Aşı Protokolü’ 2022 yılında da sürdürülmesi kararı alarak protokol imzaladı. Bakanlık tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine ücretlendirilen aşıların tüm maliyetini üç yıldır üstlenen Konyaaltı Belediyesi, aşı desteğini sürdürme kararı aldı. Konyaaltı Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçe sınırları içinde protokol gereği aşılama, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak.

TÜRKİYE’DE İLK UYGULAYICISI KONYAALTI

2019 yılında ilk kez uygulamaya konulan projenin Türkiye’de ilk uygulayıcısı olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yenilenen protokol ile projenin geliştirilerek bu yıl da sürdürüleceğini söyledi. Başkan Esen, “Proje kapsamında geçtiğimiz üç yıl 32 bin 500 küçükbaş, 7 bin 750 büyükbaş hayvanın aşılarını ücretsiz karşıladık. Bu yıl da aşı maliyetlerini Konyaaltı Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bununla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle yaptığımız protokolü yeniledik. Amacımız, üreticilerimiz için son derece önemli olan aşıların maliyetini karşılayarak, onların yükünü hafifletmektir. Bu tarz projelerimizle Konyaaltı’nda hayvancılığa olan desteğimiz devam edecek” dedi.