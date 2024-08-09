Konyaaltı'nda her pazar sokakta dans var

Konyaaltı Belediyesi vatandaşları sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kent Meydanı’nda her pazar gerçekleştirilen Gün Batımı Dansları’nda vatandaşlar sokakta dans yapmanın keyfini yaşıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerini spor ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Kent Meydanı’nda pazar akşamları gerçekleştirilen “Gün Batımı Dansları’’ ise yoğun ilgi görüyor.

ÖNCE EĞİTİM, SONRA DANS

Antalya Dans Akademisi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Gün Batımı Dansları”, dans eğitmenlerinin vatandaşlara kısa bir dans eğitimi vermesiyle başlıyor. Ardından birbirinden eğlenceli müzikler eşliğinde vatandaşlar sokakta dans etmenin keyfini çıkarıyor. Etkinliklerin 25 Ağustos Pazar gününe kadar her pazar Kent Meydanı’nda gerçekleştirileceği bildirildi.