Konyaaltı'nda HES projesine karşı birlik olan muhtarlardan Başkan Kotan'a ziyaret

Konyaaltı sınırları içinde yapılması planlanan HES’e karşı birlik olan 11 Mahalle muhtarı, hazırladıkları dilekçeyle birlikte Başkan Kotan’a ziyarette bulundu. Doyran Mahallesi’ndeki doğal yaşamı tehdit eden bu projeye karşı Başkan Kotan, ''Su kaynaklarımızla alakala sıkıntılar yaşıyoruz, doğamızı korumak zorundayız, projeye bizler de hayır diyoruz'' dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde yapılması planlanan HES projesi, bölge halkının yoğun tepkisiyle karşılaştı. Kurum ve kuruluşlara iletmek üzere dilekçe hazırladıklarını belirten muhtarlar, Başkan Cem Kotan’ı ziyaret etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran bölgesindeki mahallelerin muhtarlarını belediyede ağırladı. Başkan Kotan, projenin doğal kaynaklara geri dönülmez zararlar vereceğini belirterek, bölge halkının yanında olduklarını kaydetti. Ziyarete Doyran, Çamlıbel, Dağ, Gökçam, Karatepe, Kır, Geyikbayırı, Akdamlar, Çağlarca, Aşağıkaraman ve Bahtılı mahallelerinin muhtarları katıldı.

KORUNMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

20 yıldır siyasetin içinde yer aldığını ve 10 yıldır da belediyecilik yaptığını söyleyen Başkan Kotan, “Biz bu topraklarda doğmamış olabiliriz ama burada büyüdük. Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir memleket. Konyaaltı’nın suyu ve doğası bizim için çok önemli. Kaynakların kesilmesi durumunda doğa ve hayvanlar yok olabilir. Bizim amacımız siyaset değil. Biz herkesin belediye başkanıyız. Doğal kaynaklarımıza sahip çıkalım. Doğal kaynakların korunması hayati önem taşıyor. Hangi mantıkla ve akılla bunu yapıyorlar? Zaten su sıkıntısı yaşıyoruz. Bu projede muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Tüm halkın ve yetkililerin, doğal kaynakları koruması gerekiyor. Bu projeye karşı çıkıyoruz. Doğamızı korumak zorundayız” şeklinde konuştu.