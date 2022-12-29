Konyaaltı'nda hobi ve meslek edinme bir arada

Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) güz dönemi kursları devam ediyor. Yaklaşık 2 bin kursiyer, 30 farklı branşta açılan 138 kursta hem hobi hem de yeni meslek ediniyor. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) bünyesinde her yıl açtığı ücretsiz kurslarda binlerce vatandaş faydalanıyor. Bu yıl da açılan güz dönemi kurslarında yaklaşık 2 bin kursiyer eğitim görüyor. 30 farklı branşta 138 kursta eğitim verilirken kursiyerler, kendini geliştirmek istediği branşta eğitim görüyor. Özellikle kadınların yoğun olarak ilgi gösterdiği kurslar, vatandaşların hobilerini gerçekleştirmesine ve yeni meslekler edinmesine olanak sağlıyor. Kursiyerler yabancı dilden yağlı boya resim yapımına, manikürden el işi sanatlara birçok alanda eğitim alma fırsatı yakaladığı kurslarda, aynı zamanda yabancılar için Türkçe dersleri, Türk vatandaşlar içinse yabancı dil dersleri veriliyor. Kursiyerler, Konyaaltı Belediyesi’nin açtığı kurslarda meslek edinip ilerleyen zamanda öğrendiği mesleği icra ederek para kazanıyor. Önceki yıl açılan kurslarda sepet örücülüğü öğrenen kadınlar, ördükleri sepetler için sergi açıp satışa sunma fırsatı yakalamıştı. Bu yıl da aynı şekilde sergilerin açılması bekleniyor. Kursları açarak ücretsiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız yeni şeyler öğrenirken aynı zamanda meslek de edinsinler. Bu nedenle kurslarımız sadece vakit geçirmek için açılan içi boş kurslar değil. Her biri meslek olarak icra edilecek kurslardır. Vatandaşlarımız, özellikle kadınlar bu kurslardan edindiği meslek ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Tabii bu bizi son derece mutlu ediyor. Kurslarımızda dönem sonuna geliyoruz. Kalan sürede tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yer alan KONSEM kurslarının iki hafta sonra sona ereceği bildirilirken, yeni kursların bahar döneminde açılacağı da iletildi.