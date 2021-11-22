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Konyaaltı’nda ilk kez kurulan muz serasında muz üretimi başladı

Konyaaltı’nda ilk kez kurulan muz serasında muz üretimi başladı

Konyaaltı Bahtılı Mahallesi sınırlarında yaklaşık 16 dekar arazi üzerinde 2020 yılında temelleri atılan ve 1 milyon 400 bin TL maliyet ile kurulumu yapılan serada ilk defa muz üretimi gerçekleştirildi.

Kubilay DEMİRCAN isimli üreticinin Yüksek Sistem Modern Sera Projesini Ziraat Bankası aracılığı ve düşük faizli kredilendirme ile hayata geçirdiği muz üretim tesisi 22.11.2021 tarihinde Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan OTRUŞ ve teknik personeller tarafından ziyaret edildi. Üreticinin muz serasında 3200 adet muz fidanı ile modern sistem teknolojileri kullanması ile Konyaaltı’ nda ilk kez yetiştiriciliği yapılan muz üretimi gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde ilk hasadını gerçekleştirmenin heyecanı ile büyük emeklerin verildiği tesisin sahibi Kubilay DEMİRCAN; bundan sonraki yıllarda tropik bitkiler üretimini genişleteceğini ve önümüzdeki yıllarda mango, papaya ve pasiflora gibi alternatif ürünlerin üretimini hayata geçireceğini planladığını ifade etti.

Üreticiye, İlçe müdürü Canan OTRUŞ ve teknik personeller tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının (%50 hibe) Desteklenmesi 2021-2022 başvuruları hakkındaki Tebliği anlatıldı. Ayrıca üreticiye kooperatifleşme ve üretici birliği kurulması konusunda yatırım teşvikleri öncelikleri ve kredilendirme avantajlarından bahsedilerek ilerleyen zamanlarda bu yönde yapılanmalar ile daha güçlü tarımsal faaliyet alanları oluşturulabileceği ifade edildi.  

Etiketler Konyaaltı belediyesi
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