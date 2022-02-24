Konyaaltı'nda Kadın Oyunları Festivali coşkuyla başladı

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve Türkiye’nin ilk kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali coşkuyla başladı.

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile geçen yıl dört kentte ilk defa gerçekleştirilen ve ilk kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’ne Antalya’da Konyaaltı Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Festivalinin ilk oyunu ‘Acı Kaybımız’ Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Usta oyuncu Lale Mansur ile genç ve başarılı oyuncu Gizem Aldemir'in rol aldığı, ‘Acı Kaybımız’ festivale özel olarak sahneye taşınan oyun, kendi hayatlarında bile figüran olan ve birbirinden çok farklı yaşamlara sahip iki kadının, benzer hikayesini anlattı. Şaşırtıcı, mizah dolu sahneleri ile güncel ve eğlenceli bir şekilde sahnelenen kara komedi tarzındaki oyun seyircilerin büyük beğenisini aldı. 26 Şubat'a kadar sürecek festivalde bu akşam Sıfır Noktasındaki Kadın oyunu sanatseverlerle buluşacak.

FESTİVALLER KONYAALTI’NA YAKIŞIYOR

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, internet üzerinden başvurulan oyunlara günler öncesi rezervasyonların tamamlandığını kaydetti. Ücretsiz oyunlarda birbirinden ünlü oyuncuların performanslarının tiyatroseverlerle buluştuğunu belirten Esen, kültür sanat etkinliklerini Konyaaltı’nda sürekli düzenlediklerini aktardı. Kadın Oyunları Festivali’ne de vatandaşların katılımından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Esen, Konyaaltı’nı festivallerle renklendirmeye devam edeceklerini aktardı.

PROGRAM

🎭Sıfır Noktasındaki Kadın

🗓24 Şubat ⏰ 20.00

🎭Yaralarım Aşktandır

🗓25 Şubat ⏰ 20.00

🎭Hayal Satıcısı

🗓26 Şubat ⏰ 20.00

Kayıt için: konyaalti.bel.tr/kadin-oyunlari-festivali

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi