Konyaaltı’nda kadın personele 8 Mart izni

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele idari izin verdiklerini açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi’nde çalışan kadın personel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Başkan Semih Esen’in talimatıyla idari izinli sayıldı. Kadın personele hediye de veren Başkan Esen, belediye çalışanlarının yüzde 50’sine yakınının kadın çalışanlardan oluştuğunu kaydetti. Kadınlarla omuz omuza, yan yana Konyaaltı’nı güzelleştirmeye çalıştıklarını belirten Esen, “Kadının olduğu yerde estetik, incelik vardır. İlçemizde hayata geçirdiğimiz her projede kadın emekçilerimizin dokunuşları var” dedi.

KADIN DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRİYOR

8 Mart’ın önemine değinen Esen, bu özel günün, tarihinde büyük bir dram yattığını hatırlattı. 1857 yılının 8 Mart’ında ABD’de haklarını arayan 120 fabrika emekçisi kadının katliama uğradığını belirten Esen, hayatlarını kaybeden emekçi kadınları saygıyla andığını kaydetti. Ancak günümüzde kadınların erkekler tarafından katledilmeye devam ettiğini kaydeden Esen, savaşlardan da en fazla kadın ve çocukların olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Kadınların şiddetin her türlüsünden uzak olduğu bir anlayışın hakim olmasını dileyen Esen, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir’ sözünü hatırlatmakta fayda görüyorum. Kadınların, hayatın her alanında eşit ve özgür bir yaşamda, dünyayı güzelliklerle donatacağına inanıyor, bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.