Konyaaltı’nda kadınlar istihdam yaratacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kadını, istihdam yaratacak duruma getiren bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Konuyla ilgili haber fotoğraflar ekte, görüntü ise we transfer aracılığıyla gönderilecektir.

Konyaaltı Kent Konseyi’nin, Dostluk Parkı içerisindeki ‘Üreten Kadınlar Kermesi’ sona erdi. Üreten kadınların ekonomilerine destek olmak amacıyla düzenlenen kermes 4 gün sürdü. El emekleriyle üretim yapan emekçi kadınlar, park içerisine kurulan stantlarda ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine ve satışına sundu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de CHP Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ile kermesi ziyaret ederek, emekçi kadınlarla stant başında sohbet etti. Alana kurulan stantları tek tek dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Esen, sergilenen ürünlerden de alışveriş yaptı.

KADIN HERKESİN HAYATINA DOKUNMAYA ÇALIŞIR

Başkan Esen, kadınların ve çocukların kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Esen, “Çünkü kadın doğurandır, hayat verendir, var edendir. Bitiren, yok eden değildir. Hiçbir kadın bir başka canlının ölümüne gözleri yaşarmadan tepki vermez. Kim olursa olsun, herkesi var etmeye, yaşatmaya, herkesin hayatına dokunmaya çalışır” dedi.

GÖNÜLLÜLER KENT KONSEYİNİ BÜYÜTTÜ

Yerel seçimlerde yola çıkarken, ‘Her şeyin en iyisi Konyaaltı’nda olacak’ sloganını kullandıklarını belirten Esen, şöyle devam etti: “Geldiğimiz günden itibaren de Konyaaltı’nda her şeyin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Konyaaltı Kent Konseyi’ni daha da aktif aktif hale getirdik. Aktifliği artırırken de ilk önce doğru insanlarla yürünmesini sağladık. Kimler bu işte gönüllü olacak diye düşünürken, Konyaaltı’nın en doğru insanlarının bu işte gönüllü olduğunu gördük. Onun için de kendimizi şanslı hissediyoruz.”

KADIN İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ

Seçim dönemindeki vaatleri arasında ‘kadın iş geliştirme merkezi’ projesi olduğunu hatırlatan Başkan Esen, “Bu yapacağımız merkezle kadınları işveren pozisyonuna getirmek istiyoruz. Kadınlara ortak nakliye, sekreterya, elektrik, internet, pazarlama hatta çağın pazarlama yöntemi olan internetten satış konusunda yardımcı olacağız ve belli bir süre orada faaliyet gösteren kadınlar, sonrasında kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacak. Böylece birer işveren olacaklar. Bu kermesi de yapacağımız işin ön çalışması gibi değerlendirebiliriz. İnşallah kısa zaman içerisinde Türkiye’de belki ilk defa bir belediye tarafından kadın istihdamına yönelik, kadının istihdam yaratacak durumuna getiren bir projeyi hep beraber hayata geçireceğiz” diye konuştu.

KADINLAR PANDEMİDE DE ÜRETTİ

Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday ise pandemi döneminde de üretim yapmaya devam eden kadınların el emeklerini değerlendirme şansı yakaladığını aktardı. Saday, “Belediyemizin desteğiyle ücretsiz bir şekilde kadınlarımıza stant tahsis ettik. Burada yapılan satışlar doğrudan kadınlarımızın ekonomilerine gidiyor” dedi.