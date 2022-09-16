Konyaaltı'nda KONSEM yeni dönem kurs kayıtları başlıyor

Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nin (KONSEM) 2022-2023 dönemi ücretsiz kurs başvuruları 19-25 Eylül tarihleri arasında başlıyor. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi’nin her yıl ücretsiz olarak verdiği kurs eğitimlerinin başvuruları başladı. Başvurular, 19-25 Eylül tarihleri arasında istenen evrakların KONSEM yetkili personeline teslim edilerek yapılabilecek. Kursiyer adayları istedikleri branşa internet sitesindeki listeden ulaşabilecek. Başlıca eğitim verilecek kurslar arasında; hobi, sanat, spor, dil ve atölye kurslarının verildiği KONSEM’de ikinci dönemde pilates, yoga, fitness, zumba, Türk Halk Oyunları, İngilizce, Rusça, yabancılar için Türkçe, yağlı boya resim, takı yapımı teknikleri, kağıt rölyef, işaret dili, cilt bakım teknikleri gibi 30 branşta 138 farklı kategoride kurs eğitim verilecek.

HEM MESLEK HEM HOBİ

Vatandaş, Konyaaltı Belediyesi’nin KONSEM bünyesinde verdiği ücretsiz kurslara hem hobi hem de meslek edinmek için gidebiliyor. Geçtiğimiz yıl belediyenin kurslarında eğitim alan kursiyerler, öğrendikleri sepet örücülüğü ve el işi eşyalar ile kazanç sağlayıp aynı zamanda sergi açabildi. Özellikle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların tercih ettiği kurslar, alanında uzman eğitimciler tarafından veriliyor. Açtıkları kursların önemine değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların hem eğlenip hem de ileride para kazanacakları hobiler edinmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Kurslardan herkesin yararlanabilmesi için ücretsiz gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Esen, “İnsanların yeni şeyler öğrenmesi ve üretmesi için bu kursları düzenliyoruz. Çünkü üretmek insanı her daim mutlu eden bir faaliyettir” dedi.

Ücretsiz kurs fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 0 (242) 259 33 33 ve 0 (242) 259 09 08 ait olan telefon numaralarıyla iletişime geçebilecek. Ayrıca kursiyer adayları, hem açılacak kursların listesine ulaşmak hem de kurs başvurularını yapmak için 19-25 Eylül tarihleri arasında www.konyaalti.bel.tr adresini ziyaret edebilir.