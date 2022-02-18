Konyaaltı’nda mahalle buluşmaları yeniden başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi nedeni ara verilen ‘Mahalle Buluşmaları’ kapsamında vatandaşlarla tekrar bir araya gelerek, mahallelinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İlçenin sorunlarını yerinde tespit etmek için göreve geldiği ilk aylarda Mahalle Buluşmaları başlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi nedeniyle ara verilen buluşmaları tekrar başlattı. Bu kapsamda Siteler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Pandemi nedeni ile halkımızla bir araya gelemiyorduk. Şimdi tekrar bir aradayız. Hem virüsün etkisinin azalması hem de insanların aşı olmasından dolayı bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz” dedi. Siteler Mahalle Toplantısı’nı başkan yardımcıları ve müdürlerle gerçekleştiren Esen, vatandaşların taleplerini kendilerinden dinleyerek, sorunları ivedilikle çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

REFAH VE HUZURUNUZ İÇİN BURADAYIZ

Konyaaltı’nın her köşesine gerekli tüm hizmetleri götürmek için büyük bir gayret ile çalıştıklarını belirten Esen, “Kaldırımın, asfaltın, yolun, parkın partisi olmaz. Dolayısıyla belediye hizmetinin partisi olmaz. Bizim en büyük amacımız, sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve bize ilettiğiniz talepleri yerine getirmektir” dedi. Mahallede bulunan taksi durağının kullanılmak istenmediğini belirten Başkan Esen, durağın bulunduğu yere, vatandaşların talebi üzerine otobüs kart dolum istasyonu kurması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’ye vereceklerini dile getirdi.

ÇOCUKLARIN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Başkan Esen, toplantıda vatandaşların taleplerini dinlerken yanına gelen çocuklarla fotoğraf çekinerek sohbet etti. Sohbetin ardından çocukların 23 Nisan Parkı içerisine futbol sahası istemesi üzerine Esen, çocukların isteğini geri çevirmedi ve bununla ilgili çalışma yapacaklarını belirtti. Vatandaşların, parkın içinde bulunan kamelyaların yetersiz geldiğini söylemesi üzerinde Esen, “Parktaki kamelyaların sayısının artırılması için başkan yardımcılarımız notlarını aldı, hemen en kısa zamanda parkın uygun olan bütün noktalarına kamelyaları yapacağız. Ben de bunun takibini bizzat yapacağım” dedi.

SOKAK HAYVANLARI KONUSU ÖNEMLİ

Sokak hayvanları konusunun önemli olduğunu belirten Esen, konunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ifade etti. Sokak hayvanları ile ilgili belediyelerin kısıtlı yetkilere sahip olduğunu söyleyen Esen, ilçe belediyelerinin sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavilerinin yaptıktan sonra yeniden aldığı sokağa bırakması gerektiğine yönelik yasa olduğuna dikkat çekti. Esen, “Sokak hayvanları konusu üzerinde durulması gereken bir durumdur. Bunu çözmenin en iyi yolu, belediyelere yetki ve alan tahsis edilmesi lazım. Belediyeler de bu büyük alanı hayvanlar için bir yaşam merkezi yapmalıdır. Böylece hem o hayvanlar güvende olur hem de daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Aynı zamanda hayvanseverler de istediği zaman gelip o merkezde hayvanları görebilmeli ve sevmeli” şeklinde konuştu.