Konyaaltı’nda maraton heyecanı başladı

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Ultra Maraton’da ilk gün parkurları tamamlanırken, sporcular günün erken saatlerinde Konyaaltı Sahili’nden Toros Dağları’na yarış heyecanı yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi 2. Antalya Ultra Maraton heyecanı başladı. Günün erken saatlerinde başlayan maraton, uzun parkurun ardından sporcuların bitiş noktasına ulaşması ile tamamlandı. 24 Aralık Cumartesi günü saat 04.30’da 57 ve 85 kilometrelik parkurların startı verilirken saat 08.00’de ise 31 kilometrelik parkurun startı verildi. Yoğun bir katılım ile başlayan uzun etaplar, Konyaaltı Sahili’nden başlayıp sırayla Geyikbayırı, Saklıkent şeklinde sona erdi. 85 kilometrelik parkur ise yine Geyikbayırı’nda tamamlandı. Geçen yıla oranla bu yıl daha yoğun katılım sağlanan maratona, 35 ülkeden 1500 sporcunun katıldı. Sporcuları bitiş noktalarında karşılayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yarışı tamamlayan sporculara madalyalarını verdi. Zorlu üç parkuru tamamlayan sporcuları tebrik eden Başkan Esen, bu yıl ikincisini düzenledikleri maratona, dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım sağlanmasından memnun olduklarını ifade etti. Sadece Türkiye’de değil uluslararası anlamda da sayılı maratonlar arasına girmek istediklerini ifade eden Esen, “Kentimizin spor turizmine katkı sağladığımız gibi sağlıklı yaşamı da teşvik ediyoruz. İnsanların spora yönelmesi ve bu tarz etkinliklere daha fazla ilgi göstermesi için çabalıyoruz” dedi.

BÜYÜK MARATON, ZORLU PARKURLAR

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Ultra Maraton’un 85 kilometrelik parkurda genel klasman birincisi olan ve yarışmaya Rusya’dan katılan Sergey Sokolov, parkuru beğendiğini ve gelecek yıl yine katılmak istediğini aktardı. Parkurun dengeli olduğunu söyleyen Sokolov, “Açıkçası üç yıldır bu yarışlara katılıp katılmama konusunu düşünüyordum. Antalya Ultra Maraton’a katılmaya karar verdim ve burayı sevdim. Çok sıra dışı bir yarış oldu. Gelecek yıl tekrar katılmak için antrenmanlar yapmayı düşünüyorum. Parkurlar anlamında dengeli bir yarış oldu. Çünkü kolay ve zor bölümler iç içeydi” dedi. Maratona Mersin’den katıldığını söyleyen sporcu Kübra Tekatlı, “31 kilometrelik parkura katıldım. Mersin’den geldim. Çok güzel bir parkurdu. Gerçekten her yeri bir cennet köşesi gibi. Özellikle 20. kilometreden sonra doğayı izlemekten hayranlığım daha da arttı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Harikaydı. Seneye yine buradayım. Bu seneki rekorumu kıracağım inşallah”dedi. Maratona Ankara’dan katıldığını belirten bir başka sporcu olan Dilek Canberi ise, “31 kilometrede koştum. Çok keyifliydi. Parkurun şelale geçişleri, manzarası çok güzeldi. Emekleri için herkese teşekkür ediyorum. Seneye tekrar katılmak isterim” diye konuştu.

Büyük heyecan ile başlayan Konyaaltı Belediyesi 2. Antalya Ultra Maraton’un ikinci gün koşuları ise 5-12 kilometre parkurlar ve Pati-Run parkuru ile devam edecek.