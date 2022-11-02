Konyaaltı’nda milli gurur

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı’nda Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nden beş oyuncu yer aldı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1’inci turunda Büyük Britanya ile oynayacağı iki maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 5-6 Kasım tarihlerinde oynayacağı iki maçın hazırlıklarını, yaptığı hazırlık maçları ile sürdüren A Milli Takım’a Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nden beş oyuncu katıldı. Cansu Akalın, Bilgenur Öztürk, Edanur Çetin, Elif Sıla Aydın ve Dönegül Bozdoğan kamp kadrosunda yer alırken, tecrübeli oyuncu Yasemin Şahin ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Türk Milli Takımına beş oyuncu gönderen Konyaaltı’nda Monica Kıldan Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan Makedonya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alırken, İsabelle Noelle Mben Bediang ise Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası’nda ter dökecek. Takımdan yedi oyuncunun milli takıma seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Ligde ve Avrupa’da yoluna hız kesmeden devam eden takımımızdan beş oyuncu Türk Milli Takımı’nda, iki oyuncu ise ülkelerinin milli takımlarında mücadele ederek Konyaaltı’mızı uluslararası arenada temsil edecekler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi.