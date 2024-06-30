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Konyaaltı'nda milli maç heyecanı dev ekranda yaşanacak

Konyaaltı'nda milli maç heyecanı dev ekranda yaşanacak
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EURO 2024’te heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Çekya karşısında aldığı galibiyetin ardından F Grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını üst tura yazdıran Bizim Çocuklar, şimdi de Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Maç 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’den itibaren canlı yayında ve dev ekranda HayatPark’ta gösterilecek.

EURO 2024 karşılaşmalarını HayatPark’ta yer alan dev ekranla vatandaşlarla buluşturan Konyaaltı Belediyesi, 2 Temmuz Salı günü Ay-yıldızlıların Avusturya ile gerçekleştireceği karşılaşmayı da yine dev ekranda verecek. 

DEV EKRAN KURULACAK 

Çekya karşısında kazandığı başarı ile adını son 16 turuna yazdıran Bizim Çocuklar, şimdi de Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de oynanacak. Karşılaşma, HayatPark’a kurulan dev ekrandan verilecek. Sandalyeleri ile gelen vatandaşlar şehrin ortasında adeta doğal bir kaçış alanı olan HayatPark’ta bu büyük coşkuya ortak olacak. Önceki etkinliklerin ardından gelen talepler üzerine, maç izleme alanı sigara içilen ve içilmeyen taraf olarak belirtilecek.  

BAŞKAN KOTAN’DAN DAVET VAR 

EURO 2024 coşkusunu hep birlikte HayatPark’ta yaşamaya devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Gelin HayatPark’a kuracağımız dev ekranlarımızda bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım” dedi.    

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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