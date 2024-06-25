Konyaaltı'nda milli maç heyecanı Hayatpark'ta yaşanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkemizi gururla temsil eden A Milli Futbol Takımımızın, grup aşamasındaki son maçı olan Çekya karşılaşması, 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’den itibaren canlı yayında ve dev ekranda HayatPark’ta gösterilecek.

Birçok kültür, sanat ve spor etkinliğini Konyaaltılılar ile buluşturan Konyaaltı Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanını da HayatPark’ta sporseverlere yaşatmaya devam ediyor. 14 Haziran’da başlayan EURO 2024 karşılaşmalarının tümünü ücretsiz olarak canlı yayınlayan belediye, ülkemizi şampiyonada temsil eden A Milli Futbol Takımımızın “Bizim Çocuklar” F Grubu son maçında oynayacağı Çekya karşılaşmasını yine dev ekranda izleyicilerle buluşturacak. Gruptaki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrılan “Bizim Çocuklar”, gruptaki son maçından beraberlikle ayrılsa bile tur atlayan taraf olacak ve adını son 16 takım arasına yazdıracak. Resmi sosyal medya hesaplarından tüm vatandaşları çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak Çekya maçına davet eden Konyaaltı Belediyesi, sporseverlerin sandalyeleriyle gelerek bu maçın heyecanını ferah ve temiz havasıyla ünlü, Konyaaltı’nın gözbebeği HayatPark’ta dev ekranda canlı takip etme fırsatı bulacağını açıkladı.