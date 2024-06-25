  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı'nda milli maç heyecanı Hayatpark'ta yaşanacak

Konyaaltı'nda milli maç heyecanı Hayatpark'ta yaşanacak

Konyaaltı'nda milli maç heyecanı Hayatpark'ta yaşanacak
Güncelleme:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkemizi gururla temsil eden A Milli Futbol Takımımızın, grup aşamasındaki son maçı olan Çekya karşılaşması, 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’den itibaren canlı yayında ve dev ekranda HayatPark’ta gösterilecek.

Birçok kültür, sanat ve spor etkinliğini Konyaaltılılar ile buluşturan Konyaaltı Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanını da HayatPark’ta sporseverlere yaşatmaya devam ediyor. 14 Haziran’da başlayan EURO 2024 karşılaşmalarının tümünü ücretsiz olarak canlı yayınlayan belediye, ülkemizi şampiyonada temsil eden A Milli Futbol Takımımızın “Bizim Çocuklar” F Grubu son maçında oynayacağı Çekya karşılaşmasını yine dev ekranda izleyicilerle buluşturacak. Gruptaki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrılan “Bizim Çocuklar”, gruptaki son maçından beraberlikle ayrılsa bile tur atlayan taraf olacak ve adını son 16 takım arasına yazdıracak. Resmi sosyal medya hesaplarından tüm vatandaşları çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak Çekya maçına davet eden Konyaaltı Belediyesi, sporseverlerin sandalyeleriyle gelerek bu maçın heyecanını ferah ve temiz havasıyla ünlü, Konyaaltı’nın gözbebeği HayatPark’ta dev ekranda canlı takip etme fırsatı bulacağını açıkladı.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri karıştıran iddia: Bahçeli, Erdoğan'a erken seçim kartını çekti Kulisleri karıştıran iddia: Bahçeli, Erdoğan'a erken seçim kartını çekti İç çamaşırı hırsızı mahallenin başına bela oldu İç çamaşırı hırsızı mahallenin başına bela oldu Havalar daha da ısınacak: 43 derecede kavrulmaya hazır olun Havalar daha da ısınacak: 43 derecede kavrulmaya hazır olun Kaçak sığınmacılar küçük kız çocuğunu katletti Kaçak sığınmacılar küçük kız çocuğunu katletti Afra Saraçoğlu ''yaz modunu'' açtı, bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı Afra Saraçoğlu ''yaz modunu'' açtı, bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı İşletmeler için son çağrı: Süre 1 Temmuz'da doluyor İşletmeler için son çağrı: Süre 1 Temmuz'da doluyor Erdoğan'dan beklenen hamle: AK Parti'de 7 isim gitti Erdoğan'dan beklenen hamle: AK Parti'de 7 isim gitti Dilan Polat ve Engin Polat'a tahliye: Tutuksuz yargılanacaklar Dilan Polat ve Engin Polat'a tahliye: Tutuksuz yargılanacaklar Sahaya atlayıp, Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti UEFA minik Berat'a acımadı... Sahaya atlayıp, Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti UEFA minik Berat'a acımadı... Beren Saat'in bikinili görüntülerine ''Ben bu Beren’i yerim'' diyen isme inceleme Beren Saat'in bikinili görüntülerine ''Ben bu Beren’i yerim'' diyen isme inceleme
Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı? Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı? Antalya'daki tartışmalı deniz ürünleri sergisi kapatıldı Antalya'daki tartışmalı deniz ürünleri sergisi kapatıldı