Konyaaltı'nda muhtarlık binaları çiçeklendiriliyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan muhtarlık binalarının etrafında çiçeklendirme çalışması yapıyor. Yapılan çalışma ile muhtarlık binalarının güzel ve estetik bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Cem Kotan’ın talimatları doğrultusunda muhtarlık binaları ve çevrelerinde tadilat ve peyzaj çalışmaları yapıyor. Ekipler, Konyaaltı’nda bulunan parklar ve belirli noktalardaki bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçedeki rutin işlemlerini de sürdürüyor. Öte yandan, Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki fidanlıkta üretilen çiçeklerle, ilçede bulunan noktalar çiçeklendirilerek estetik bir görünüme kavuşuyor. Çiçeklendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekipler, muhtarlık binalarında da güzelleştirme çalışması yapıyor. Gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları vatandaşa daha güzel bir ortamda hizmet ettiklerini dile getiren muhtarlar muhtarlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm personele teşekkürlerini iletti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, ilçedeki tüm muhtarlık binalarında yapılacak çalışmalarla, kent estetiği kalitesinin artması hedefleniyor.