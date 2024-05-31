Konyaaltı'nda Nazım Hikmet Şiirleri Sergisi

Konyaaltı Belediyesi usta şair Nazım Hikmet’i ölümünün 61. yıl dönümünde Belgin Dalar’ın ''Nazım Şiirleri Sergisi'' ile anacak. Sergi 3 Haziran’da Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açılacak.

3 Haziran 1963'te ebediyete uğurladığımız usta şair Nâzım Hikmet Ran, ölümünün 61. yıl dönümünde, Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Etkinlik kapsamında Belgin Dalar’ın “Nazım Şiirleri Sergisi” açılacak. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda 3 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te açılacak sergide ressam Dalar’ın usta şair Nazım Hikmet’in şiirlerinden yola çıkarak hazırladığı resimler yer alacak.

TANIK ETTİĞİ ÇAĞIN SESİ OLDU

Usta şair Nazım Hikmet’i ölümünün 61. yılında “Nazım Şiirleri Sergisi” ile anacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Nazım Hikmet, aşkı, hapisliği, sürgünlüğü, özlemi iliklerine kadar hissetmiş ve bu hissettiklerini şiirlerine aktarmış usta bir şairimizdir. Nazım Hikmet tanıklık ettiği çağın sesi olmuştur. Bizler de şiirleri elliden fazla dile çevrilen, eserleri birçok ödül alan, Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan usta şairimizi açacağımız sergiyle anacağız. Sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi. Belgin Dalar’ın “Nazım Şiirleri Sergisi” ücretsiz olup, 7 Haziran’a kadar gezilebilecek.