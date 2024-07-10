Konyaaltı'nda öğrenciler KONSEM ile derece yaptı

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren KONSEM Etüt Merkezi’nde LGS’ye hazırlanan gençler derece elde etti. Alparslan Sunman, LGS’de 2 yanlış yaparak KONSEM’in en başarılı öğrencisi ünvanına sahip oldu.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, yüzlerce çocuğu ve genci LGS ve TYT sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) Gürsu Etüt Merkezi, başarıya imza atmaya devam ediyor. KONSEM Etüt Merkezi’nde eğitim alan Alparslan Sunman, Elif Akpınar, Elif Beren ve Defne Öner, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) derece elde eden öğrenciler arasına girdi. Alparslan Sunman, sınavda 2 yanlış yaparak KONSEM’in en başarılı öğrencisi unvanına sahip oldu.

"Öğretmenlerim motive etti"

LGS’ye KONSEM ile hazırlandığını, öğretmenlerinin ve kurumdaki herkesin başarısındaki etkisinin büyük olduğunu belirten Alparslan Sunman, “LGS’de 489 puan aldım. 0,24 yüzdelik dilime girdim. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’nde okumayı hedefliyorum. KONSEM beni çok motive etti. Öğretmenlerim yanlış yapsam bile ‘Moralini bozma sen yaparsın’ diyerek beni hep yüreklendirdi. Bu sene LGS’ye hazırlanacak yaşıtlarıma da burayı tavsiye ederim” dedi.

"KONSEM ön yargımı yıktı"

Oğullarının başarısıyla gururlandıklarını ifade eden anne Yeşim Sunman, “Oğlumuzun başarısında okulunun ve KONSEM’in çok emeği var. KONSEM ücretsiz bir kurs olduğu için ilk etapta biraz ön yargılıydım. Ama oğlum burası için ısrar etti ve bizim de ön yargımız kırıldı. Öğretmenlerin ilgisi alakası bizi çok memnun etti. Alpaslan buraya hevesle geldi. Öğretmenleri gece bile sorularına yanıt verdi. KONSEM’e ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Baba Taner Sunman da, “Alparslan ders çalışmayan dersi derste öğrenen bir çocuktu. Fakat KONSEM’e başladıktan sonra ders çalışmaya başladı. Buraya severek geldi. Öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Onlar da en az bizim kadar gururlulardır” şeklinde konuştu.

“Tüm öğrencileri bekliyoruz”

KONSEM kurslarına tüm öğrencileri beklediklerini dile getiren KONSEM Gürsu Etüt Merkezi’nde fen bilimleri öğretmenliği yapan Hatice Cömert Turlu, “Tüm öğrencilerin soru işareti şuydu. ‘Burası ücretsiz. Acaba bize yeterli olacak mı? Öğrencilerimiz buraya gelince kafalarındaki bu soru işareti sona eriyor. Alparslan’ın gidişatını görünce diğer öğrencilerimiz de motive oldu. Alparslan’ı tebrik ediyoruz” dedi. Türkçe öğretmeni Selver Yağmur da, “Alparslan ile gurur duyuyoruz. Çok emek verdi. Bizler de onu hep destekledik. Tüm çocuklarımızı da buraya bekliyoruz” diye konuştu.