Konyaaltı’nda okullar boyanıyor

Konyaaltı Belediyesi ara tatilde okullarda boyama, bakım-onarı gibi çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak da Bedriye Bileydi İlkokulu ve Şehit Abdulkadir Güler Ortaokulu’nda dış cephe boyaması yapıyor.

Konyaaltı Belediyesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ara tatilinde ilçede bulunan okullarda bakım-onarım, dış cephe boyama gibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri son olarak Bedriye Bileydi İlkokulu ve Şehit Abdulkadir Güler Ortaokulu’nda dış cephe boyamasını yapıyor.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ara tatilde ilçede bulunan okullarda tadilat bakım-onarım, boyama gibi çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Ara tatilde ilçemizde bakım-onarım ve boyama gibi ihtiyacı olan okullarımızda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öğrencilerimizin nezih bir ortamda eğitim-öğretim almaları için okullardaki eksiklikleri gideriyoruz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum’’ dedi.