  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı'nda okullar yeni döneme hazır

Konyaaltı'nda okullar yeni döneme hazır

Konyaaltı'nda okullar yeni döneme hazır
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe sınırları içerisindeki okullarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Çocuklarımızın hijyenik ve güvenli sınıflarda eğitim görmesi en büyük önceliğimiz” dedi

Konyaaltı Belediyesi, eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında; sınıflar, koridorlar, lavabolar ve okul bahçelerinde temizlik işlemi yapıldı. Ayrıca, pencerelerden sıralara, oyun alanlarından ortak kullanım noktalarına kadar yapılan detaylı temizlikle okullar, çocukların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim görmeleri için titizlikle hazırlandı. Öte yandan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, eğitimin daha hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi için çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini aktardı.

KOTAN, “ÇOCUKLARIMIZ HİJYENİK BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRECEK”

 Çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Başkan Kotan, “Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçemiz sınırları içerisindeki okullarda temizlik çalışmalarını titizlikle tamamladık. Çocuklarımız hijyenik bir ortamda eğitim görecek. Eğitimin, hijyenik ve konforlu ortamlarda görülmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü inanıyoruz ki sağlıklı koşullarda öğrenim gören öğrencilerimiz, derslerine daha iyi odaklanacak ve başarıları artacaktır” dedi. Yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili dileklerini aktaran Başkan Kotan, “Gelecek nesillerimizi yetiştiren sevgili öğretmenlerimize ve kıymetli öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek
''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' ''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali! Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali!