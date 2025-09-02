Konyaaltı'nda okullar yeni döneme hazır

Konyaaltı Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe sınırları içerisindeki okullarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Çocuklarımızın hijyenik ve güvenli sınıflarda eğitim görmesi en büyük önceliğimiz” dedi

Konyaaltı Belediyesi, eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında; sınıflar, koridorlar, lavabolar ve okul bahçelerinde temizlik işlemi yapıldı. Ayrıca, pencerelerden sıralara, oyun alanlarından ortak kullanım noktalarına kadar yapılan detaylı temizlikle okullar, çocukların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim görmeleri için titizlikle hazırlandı. Öte yandan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, eğitimin daha hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi için çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini aktardı.

KOTAN, “ÇOCUKLARIMIZ HİJYENİK BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRECEK”

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Başkan Kotan, “Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçemiz sınırları içerisindeki okullarda temizlik çalışmalarını titizlikle tamamladık. Çocuklarımız hijyenik bir ortamda eğitim görecek. Eğitimin, hijyenik ve konforlu ortamlarda görülmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü inanıyoruz ki sağlıklı koşullarda öğrenim gören öğrencilerimiz, derslerine daha iyi odaklanacak ve başarıları artacaktır” dedi. Yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili dileklerini aktaran Başkan Kotan, “Gelecek nesillerimizi yetiştiren sevgili öğretmenlerimize ve kıymetli öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.