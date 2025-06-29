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Konyaaltı'nda Oruç Açma Yemeği Başkan Kotan'dan

Konyaaltı'nda Oruç Açma Yemeği Başkan Kotan'dan
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi’nde oruç açma yemeği ikram etti. Başkan Kotan, “Bu yıl da Matem orucumuzda bir aradayız. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi’nde oruç açma yemeği ikram etti. Yemeğe; Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Koçak, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi Başkanı Nurettin Erdoğan, Alevi Dedesi Kenan Akbaba ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kotan’ın ikram ettiği oruç açma yemeği, duaların edilmesiyle beraber tüm vatandaşlara ikram edildi.

LOKMALARIMIZI HAK KABUL ETSİN

İkram öncesinde konuşan ve böyle birlikteliklerin kardeşlik ile dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Sevgili canlar, tuttuğumuz oruçlar, yapılan ibadetler ve dağıtılan lokmaları Hak kabul etsin. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da matem orucumuzda sizlerle bir aradayız. Verdiğimiz lokmalar kabul olsun” diye konuştu. Deyişler ve dualar eşliğinde açılan oruçların ardından vatandaşlar, Başkan Kotan’a teşekkür etti.

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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