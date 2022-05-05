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Konyaaltı'nda özel çocuklar Hayatpark’ta çim ekti

Konyaaltı'nda özel çocuklar Hayatpark’ta çim ekti

Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Hayatpark’ta düzenlediği etkinlik ile engelli öğrencilere çim ekimi öncesi, sonrası ve devamında yapılacak işlemleri uzmanlar eşliğinde uygulamalı bir şekilde öğretti.

Konyaaltı Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile öğrencilere fidan, süs bitkileri dikimi ve çim ekimi konusunda eğitimler vermeye devam ediyor. Hayatpark’ta düzenlenen etkinlikte belediyenin uzman ekipleri engelli öğrencilere çim ekimi sürecini anlattı. Edindikleri bilgiler ile daha sonra uygulamalı bir şekilde çim ekimine başlayan öğrenciler, hem eğlendi hem de yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Park alanında bulunan çimlerin yaz dönemine hazırlanması için çalışmalar devam ederken, yenileme sürecinde sık sık öğrenciler misafir edilerek konuyla ilgili eğitimler verileceği bildirildi. Gençlerin ufkunu açmak, doğa ile buluşturmak ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak için her fırsatı değerlendirdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, özellikle engelli bireylerin sosyal hayata ve gündelik yaşama ayak uydurması için bu tip eğlenceli ve öğretici eğitimler verdiklerini söyledi. Çocukların öğrenimine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Esen, Hayatpark’ın bu tür etkinlikler için kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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