Konyaaltı'nda parklar yenileniyor

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan parklardaki yenileme, bakım, onarım ve tüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan parklardaki zemin çalışması, oyun gruplarının yenilenmesi, ahşap park malzeme gruplarının yenilenmesi ile bakım onarımı, bank boyaması ve park çevresi bakımı çalışmalarını sürdürüyor. Parkların tüm vatandaşlar için erişilebilir ve güvenilir olması konusunda hassasiyet gösteren Konyaaltı Belediyesi, aynı zamanda gerçekleştirilen proje ve çalışmalarla mevcut parkların çehresini de değiştiriyor. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden edinilen bilgiye göre, yıl boyunca planlı bir şekilde devam eden hizmetlerin tüm hızıyla devam edeceği aktarıldı.

KOTAN, “PARKLARIMIZI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÖZENLE YENİLİYORUZ”

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Ekiplerimiz gece gündüz demeden parklardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Erişilebilir parklar konusunda zirvede olmamız, parklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi. Çalışmaların devam edeceğine değinen Başkan Kotan, “Parklarımızı vatandaşlarımız için özenle yeniliyoruz. Proje ve çalışmalarımızla mevcut parklarımızın çehresini değiştiriyor, daha kullanışlı hale getiriyoruz. Konyaaltı’mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Çalışmalarımız konusunda bizlere memnuniyetini aktaran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.