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Konyaaltı'nda Park'ta Caz devam ediyor

Konyaaltı'nda Park'ta Caz devam ediyor

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ve geçtiğimiz hafta sonu Jülide Ateş konseri ile kapılarını açan 1. Konyaaltı Jazz Günleri Cumartesi günü saat 20.30’da Şenay Lambaoğlu konseri ile HayatPark’ta devam edecek.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1.Konyaaltı Jazz Günleri geçtiğimiz hafta yüzlerce caz müziği dinleyicisinin katılımıyla HayatPark’ta başladı. Jazz Günleri’nin ilk konserinde sevilen sanatçı Jülide Özçelik sahne aldı. Konser alanını dolduran yüzlerce müziksever, hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Yaklaşık bir ay boyunca her cumartesi yapılacak etkinlikler, 24 Eylül Cumartesi akşamı Şenay Lambaoğlu konseriyle devam edecek. Caz müziğinin sevilen isimlerinden Lambaoğlu’nun sahne alacağı konser, yine 20:30’da başlayacak. ‘Park’ta Caz’ konserlerinin müzikseverlerin yoğun ilgisiyle başladığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Önümüzdeki hafta sonu yine çok kıymetli bir sanatçı HayatPark’ta vatandaşlarımızla buluşacak. Bütün hemşehrilerimizi bu güzel açık hava etkinliğine davet ediyorum’’ dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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