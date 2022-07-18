Konyaaltı'nda Personel Çalıştayı’nda ''Söz emekçinin''

Konyaaltı Belediyesi’nin ‘’Söz Emekçinin’’ sloganıyla düzenlediği Personel Çalıştayı’nda belediye çalışanları talep ve önerilerini dile getirdi.

Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, çalışanların sorunlarını tespit etmek için düzenlediği Personel Çalıştayı’nda personel, çalışma şartları ve haklarıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Daha önce benzer örneği görülmeyen personel çalıştayı “Söz Emekçinin’’ sloganıyla Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Çalıştaya, belediyeye bağlı bütün birim çalışanları katılarak söz aldı. Her müdürlükten bir ya da daha fazla konuşmacının söz aldığı çalıştayda, çalışanların mesai saatleri içerisinde yaşadıkları sorunlar kürsüden özgürce dile getirildi. Çalıştayda, Eğitmen Funda Atay Taşkıran ve Dr. Murat Kaplan da misafir konuşmacı olarak yer aldı. Personelin daha iyi şartlarda çalışmasını önemsediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “İnsan mutlu olduğu yerde canla başla ve daha verimli çalışır. Biz de çalışma arkadaşlarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

ÇALIŞANLARIMIZIN SIKINTILARINI ÇÖZÜYORUZ

Belediye çalışanlarına rahat bir çalışma ortamı sunabilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çalıştayda kendilerine ulaştırılan sıkıntıları çözüme kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Düzenledikleri çalıştay sayesinde personelin yaşadığı sıkıntıları görme şansı bulduklarını söyleyen Başkan Esen, ‘’Belediye emekçilerimizin alınlarından akan terin karşılığını hem maddi hem de manevi anlamda vermek bizim en önemli görevlerimizdendir. İlçemize daha iyi hizmet verebilmek için mesai arkadaşımızın taleplerine de kulak vermemiz ve bize ilettikleri sorunları çözüme kavuşturmak durumundayız. Şunu her zaman söylüyorum, dünyayı sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerin emeği güzelleştirecek’’ şeklinde konuştu.