Konyaaltı’nda promosyon sevinci

Konyaaltı Belediyesi, sözleşme tarihi biten banka promosyon anlaşmasında memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçileri kapsayan yeni sözleşmeyi, yapılan ihalede 22 bin TL ile en yüksek teklifi veren İş Bankası ile imzaladı.

Konyaaltı Belediyesi, yeni dönem banka promosyon anlaşmasını imzaladı. Memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçileri kapsayan promosyon ihalesi tamamlanırken, yapılan ihalede 22 bin TL teklif veren İş Bankası ile Konyaaltı Belediyesi arasında yeni sözleşme imzalandı. İhaleye katılan bankalar, artırma usulü ile teklif sundu. Yapılan uzun görüşmelerden sonra teklifini yenileyen İş Bankası, banka promosyonu ihalesinde en yüksek teklif veren banka oldu. 3 yıllığına imzalanan sözleşmede belirtilen 22 bin TL’lik promosyon, 15 Kasım’da Konyaaltı Belediyesi çalışanlarının hesabına yatacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çalışanlarının mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini belirten Esen, “Tüm bu zor şartlar yaşanırken, çalışanlarımızı düşünmek zorundayız. Her açıdan zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bütün bunları göz önünde bulundurarak adım atıyoruz. Yapılan banka promosyonu anlaşmasında da bunları hesapladık. Çalışanlarımızı memnun edecek rakamı yakalamak için çaba sarf ettik. Onların memnuniyeti bizim için çok önemli. 3 yıllığına imzaladığımız yeni promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum. Biz ibreyi her daim emekçiden yana tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.