Konyaaltı’nda Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Konyaaltı Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısı ile düzenlediği iftar yemekleri ve ‘Ramazan Şenlikleri’ vatandaşların yoğun katılımı ile devam etti. Belediye, iftar sofrasını Siteler Mahallesi’nde kurarken, ilerleyen saatlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nda ise konser düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Belediye, Ramazan ayı boyunda mahallelerde düzenlediği iftar sofrası bu kez Siteler Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar Yeri’nde kuruldu. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı iftarda, dualar edilerek iftar açıldı. İftar yemeğine aileleri ile birlikte katılan vatandaşlar, düzenlenen iftardan memnun olduklarını ifade ederek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, iftardan sonra düzenlenen konsere de gitmeyi ihmal etmedi. Konyaaltı Belediyesi’nin Ramazan Şenlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nda düzenlediği Mali Öztürk konseri, Konyaaltılıların keyifli bir akşam geçirmesini sağladı. Şarkılar eşliğinde geç saatlere kadar güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, etkinlikten memnun ayrıldılar. Ramazan ayında vatandaşlarla sofralarını paylaşarak dayanışma içinde iftar açtıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, düzenledikleri konserlerle de bölge halkına keyifli bir Ramazan yaşattıklarını ifade etti.