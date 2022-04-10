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Konyaaltı’nda Ramazan şenlikleri başladı

Konyaaltı’nda Ramazan şenlikleri başladı

Konyaaltı Belediyesi Ramazan Şenlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nda Nihat Akçer konseri ile başladı.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Şenlikleri kapsamında 23 Nisan Parkı’nda konser düzenledi. Park içerisindeki amfi tiyatroda gerçekleşen konserde, sanatçı Nihat Akçer sahne aldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Akçer’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla şenliğin keyfini doyasıya yaşadı. İlerleyen dakikalarda bazı vatandaşlar sahne önüne kadar gelerek halay çekerken, oturdukları yerden kendilerini şarkıların ritmine kaptıran aileler ve çocukları da dikkatlerden kaçmadı.

Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Kültür Müdürü Vekili Nazlı Özdemir, Ramazan Ayı dolayısıyla vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasının sonunda sanatçı Nihat Akçer’e çiçek takdim eden Özdemir, etkinliğe katılan vatandaşlara Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in selamlarını iletti.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Ramazan Şenlikleri, 15 Nisan Cuma günü yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nda gerçekleşecek Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri ile devam edecek.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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