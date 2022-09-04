Konyaaltı’nda renkli sünnet şöleni

Konyaaltı Belediyesi, her yıl düzenlediği Sünnet Şöleni’nin 25’incisini gerçekleştirerek sünnet olan çocuklara ve ailelerine eğlence dolu bir etkinlik sundu.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 25’incisini düzenlediği Sünnet Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl sünnet çocuklarına yönelik şenlik düzenleyen belediye, bu yıl da yaklaşık 100 sünnet çocuğu ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenledi. Belediyenin hizmet binası önünde bando, nostaljik arabalar ve animatörlerin katılımı ile başlayan kortej etkinlik alanında son buldu. Çocuklar ve ailelerin oluşturduğu kortej etkinlik alanına geldikten sonra balon gösterisi başladı. Gösteride geri sayım sonrasında 700 balon havaya bırakılırken, oluşan renkli görüntüler çocukların mutluluk çığlıkları ile karıştı. Çocukların sevdiği film ve çizgi film kahramanlarının kostümleri çocuklar tarafından yoğun ilgi görürken, heyecan dolu akrobasi gösterileri ise aileler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik alanında aynı zamanda çocukların aileleri ile birlikte oyun oynayıp keyifli vakit geçireceği çeşitli oyun stantları kuruldu. 25. Konyaaltı Belediyesi Sünnet Şöleni’nde sahne gösterileri de büyük ilgi gördü. Balonbaz, minyon, dans ve Afrika Sirk Grubu şovlarıyla izleyenleri büyüledi. Şölende kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, çocukları tebrik ederek sağlıklı ve mutlu bir gelecek diledi. Şölen, birbirinden renkli gösteriler ile geç saatlere kadar sürdü.