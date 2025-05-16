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Konyaaltı'nda sağlık taraması yapıldı

Konyaaltı'nda sağlık taraması yapıldı
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Konyaaltı Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı ''İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa'' kampanyasına ev sahipliği yaptı. Kampanya kapsamında Konyaaltı Belediyesi Gürsu Emekli Kahvesi’nde vatandaşların boy ve kilo ölçümleri ile çeşitli taramalar gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yürüttüğü halk sağlığı çalışmalarına devam ediyor. ‘Halk Sağlığı Buluşmaları’ adı altında vatandaşları birçok etkinlikle buluşturan belediye, bu kez de bir farkındalığa ev sahipliği yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyasının sıradaki durağı, Konyaaltı Belediyesi Gürsu Emekli Kahvesi oldu. Kampanya kapsamında alanında uzman kişiler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirerek, konuyla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Yapılan ölçümlerle, fazla kiloluluk ve obezitenin sağlık sorunları açısından önemli bir risk faktörü olması sebebiyle, bireylerin gerekli önlemleri alması amaçlandı. Öte yandan ilgili sağlık örgütleri de etkinliğe katılarak çeşitli taramalar gerçekleştirdi.

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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