Konyaaltı'nda sağlıklı beslenmenin yolu KOSHİM'den geçiyor

Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler (KOSHİM) çatısı altında hizmet veren Beslenme ve Diyeti Bölümü’nde uzman diyetisyenler, danışanlara sağlıklı beslenme konusunda rehberlik hizmeti veriyor.

Danışanlarının sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek isteyen KOSHİM bünyesindeki diyetisyenler, çeşitli sağlık problemleri sonucu diyet tedavisi uygulaması gereken bireylere danışmanlık hizmeti veriyor. 18 yaş üzeri yetişkinlere hizmet verilen merkezde diyete bağlı kronik rahatsızlıkları uzman hekimler tarafından tespit edilen hastalar, Beslenme ve Diyet Bölümü’ne gelerek sağlıklı bir yaşam için yol haritası ediniyor. Kas, yağ, kilo gibi vücut analizinin de yapıldığı bölümde geçtiğimiz yıl 2 bin 687 kişiye beslenme ve diyet hakkında bilgi verildi.



KİŞİYE ÖZEL BESLENME PROGRAMI

Vatandaşlara beslenme problemleri ya da sağlık sorunları nedeniyle diyet listesi hazırladıklarını belirten Diyetisyen Ezgi Süer, “2021 yılı içerisinde 2 bin 687 vatandaşımıza 3 bin 366 beslenme danışma hizmeti verdik. Beslenme problemlerine ya da sağlık sorunları nedeniyle diyet listesi planlıyoruz. Vücut analiz cihazı ölçüm sonuçları doğrultusunda kişilerin ihtiyaçları, yaşam şartları ve sağlık durumları göz önüne alınarak kişiye özel sağlıklı beslenme programı oluşturuyoruz” dedi.

NASIL RANDEVU ALABİLİRİM?

KOSHİM çatısı altında verilen hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, 444 7 001 numaralı Halk Masa iletişim numarasından üzerinden randevu alabildikleri belirtildi. Randevu seans aralıklarının kişiye göre düzenlendiği, 15-20 günlük periyotlarda gerçekleştirildiği kaydedildi.