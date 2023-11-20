Konyaaltı'nda satrancın şampiyonları ödüllendirildi

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Konyaaltı Belediyesi 3’üncü Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen tören ile ödüllerini aldı. Turnuvaya katılan yüzlerce sporcu bir hafta boyunca kıyasıya mücadele etti. Yurt dışından da sporcuların katıldığı turnuvada, A kategorisinde genel klasmanda Alihan Hüseyinoğlu birinci, Arda Çamlar ikinci, Arash Tahbaz üçüncü oldu.

EN İYİ KADIN SPORCULAR

A kategorisinde En İyi Kadın Sporcular klasmanında Sabina İbrahimova birinci olurken, Parva Behzadnazif ikinci, Laman Hajiyeva ise üçüncülüğü elde etti. A kategorisinde En İyi Türk Sporcular klasmanında ise birinci olan isim Alihan Hüseyinoğlu, ikinci olan isim Arda Çamlar üçüncü olan isim de Okan Özsakallıoğlu oldu. Turnuvada En İyi Yerel Sporcular klasmanında ise Kıvanç Haznedaroğlu birinci, Timur Önal ikinci, Serkan Köse ise üçüncü oldu.

BAŞKAN ESEN’E TEŞEKKÜR ETTİ

3’üncü Uluslararası Satranç Turnuvası’nın kapanışında konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve turnuvamızın destekçisi çok kıymetli Konyaaltı Belediye Başkanımızın nezdinde tüm Konyaaltı Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl turnuvamızın 4’üncüsünü gerçekleştireceğiz. Seneye tekrar buluşmak üzere” dedi.

EV SAHİPLİĞİNDEN MUTLULUK DUYDUK

7’den 70’e herkesin centilmence yarıştığı, nezaketi ve zarafeti içinde barındıran en kıymetli spor dallarından bir tanesinin satranç olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, “Konyaaltı Belediyesi olarak 3’üncü Uluslararası Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapmak büyük mutluluktu bizim için. Ödül alan tüm yarışmacılarımızı tebrik ederken, burada bizimle birlikte olup bu atmosferi yaşayan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.