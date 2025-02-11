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Konyaaltı’nda senfonik rock rüzgarı

Konyaaltı’nda senfonik rock rüzgarı
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Konyaaltı Belediyesi, ''Konyaaltı Sanatla Güzel'' sloganıyla müzikseverleri senfonik rock konserinde bir araya getirdi. Konyaaltı Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın hazırladığı ve müzisyen Turgut Çıngı’nın sahne aldığı Senfonik Rock Konseri, sanatseverlerle buluştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ''Çocukları, Atatürk’ün yolunda, sanat ve kültürle bir arada büyütmek için çalışacağız'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği sanat etkinlikleri kapsamında müzikseverler, Senfonik Rock Konseri’nde bir araya geldi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Konyaaltı Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası ve müzisyen Turgut Çıngı sahne aldı. Etkinlik, salonu dolduran izleyicilerden de tam not aldı. Konsere, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte katıldı. Konser öncesi konuşma yapan Başkan Kotan, Konyaaltı’nın kültür ve sanatla anılan bir kent olması için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi, ''Konyaaltı Sanatla Güzel'' sloganıyla müzikseverleri senfonik rock konserinde bir araya getirdi. Konyaaltı Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın hazırladığı ve müzisyen Turgut Çıngı’nın sahne aldığı Senfonik Rock Konseri, sanatseverlerle buluştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ''Çocukları, Atatürk’ün yolunda, sanat ve kültürle bir arada büyütmek için çalışacağız'' dedi.

"Sanat ve eğitime önem veriyoruz"

Müziğin ve sanatın önemine dikkat çeken Başkan Kotan, "Çok heyecanlıyım. Çocukları sahnede görünce ilk defa böyle bir heyecan yaşadım. Gerçekten, çocuklarımızı böyle mutlu görmek beni çok sevindiriyor. Müzik ve sanat bizim için çok önemli ve bu alanlara büyük değer veriyoruz. Sanatçımız Turgut Çıngı’ya da teşekkür etmek istiyorum; hem kendini hem de sanatını geliştirdi" dedi. Eğitimin önemini bilerek, buna göre hareket ettiklerini kaydeden Kotan, "Görevi devraldığımızda Müzik Akademisi’nde 247 olan öğrenci sayısını 450’ye çıkardık ve 9 olan branş sayısını ise 13’e yükselttik. Buradan öğrencilerimize, gösterdikleri ilgi ve çaba için çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri olarak sanata ve eğitime büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, ''Konyaaltı Sanatla Güzel'' sloganıyla müzikseverleri senfonik rock konserinde bir araya getirdi. Konyaaltı Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın hazırladığı ve müzisyen Turgut Çıngı’nın sahne aldığı Senfonik Rock Konseri, sanatseverlerle buluştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ''Çocukları, Atatürk’ün yolunda, sanat ve kültürle bir arada büyütmek için çalışacağız'' dedi.

"Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk"

Konyaaltı Belediyesi olarak, Atatürk’ün ışığında çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kotan, "Konyaaltı’nın mutluluğuna mutluluk katmak için geliyoruz" demiştik ve bunu başarıyoruz. Sahadayız, alandayız ve halkımızla iç içeyiz. Hizmetlerimiz ciddi anlamda devam ediyor. Elbette küçük sorunlarımız olacak ama bunları hep birlikte çözeceğiz. Biz, Atatürkçü gençliği yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Kotan konuşmasını şu şekilde sürdürdü, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan asla vazgeçmeyeceğiz. Her şeye rağmen, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Burası Konyaaltı, Türkiye’nin göz bebeği. Biz, bu göz bebeğine gözümüz gibi bakıyoruz. Hiç merak etmeyin, Mustafa Kemal Atatürk’ün bekçileri buradadır. Atatürk’ün koskoca ordusu burada. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim."

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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