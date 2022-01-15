Konyaaltı'nda sokak canlarına 23 ton mama

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıl 23 ton mama ile sokak hayvanlarını besledi.

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa standartlarındaki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlarına güvenli bir ortam sunuyor. Havaların soğuması nedeniyle geçici bakımevindeki hayvanların ısınması için elektrik üniteleri ve klimalar devreye sokuldu. Ayrıca soğuktan etkilenmemeleri için kedilerin altına minder, köpeklerin altına ise battaniye serildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçici bakımevindeki bir yıllık çalışmaları değerlendirdi. Mama ekiplerinin, besleme ve temizlik işlemlerini düzenli yaptığını belirten Başkan Esen, 2021 yılında mama odaklarına 10 ton mama, geçici bakımevindeki hayvanlara da 13 ton mama desteği verdiklerini söyledi.

HAYVANSEVERLERLE İŞ BİRLİĞİ

Merkezde bu yıl 80 hayvanı sahiplendiklerini belirten Esen, “Pandemi süresince ziyaret kısıtlamasından dolayı sahiplendirme sayımızda önceki yıllara göre düşüş oldu. Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek için hayvanseverlerle iş birliği yaparak kısırlaştırmalar yaptık. Kısırlaştırdığımız hayvanları işaretleyip, aldığımız alanlara yeniden bıraktık. 2021 yılında 875 kedinin yanı sıra 471 köpeği kısırlaştırdık. 900 civarında da hayvanımızı sağlıklarına kavuşturduk. 2 bin 235 hemşehrimizi de merkezimizde ağırladık” dedi.