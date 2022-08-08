Konyaaltı’nda sokak hayvanı sahiplenenler mutlu

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nden birer kedi sahiplenen Kaplan ve Keleş aileleri, bundan dolayı hem kendilerinin hem de çocuklarının çok mutlu olduğunu ifade etti.

Konyaaltı Belediyesi, sağlık ve rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarının sağlık ve kısırlaştırma işlemlerini düzenli olarak sürdürürken, bir yandan da sokak hayvanlarına sıcak bir yuva buluyor. Kedi veya köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yolunu tutuyor. Tüm sağlık kontrolleri ve kısırlaştırma işlemi yapılan hayvanları sahiplenen vatandaşlar, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çocuklarının bir kedi sahiplenmeyi çok istediğini belirten Mihraciye Kaplan, Konyaaltı Belediyesi ile iletişime geçtiğini söyledi. Belediye yetkilileri ile konuştuktan sonra Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ettiğini söyleyen Kaplan, “İsmini Paşa koyduğumuz kedi sütten yeni kesilmişti. Onu çok beğendik ve sahiplendik. Çocuklarımız da çok mutlu oldu. Paşa’nın tüm aşı ve sağlık kontrolleri belediye çalışanları tarafından yapıldı” dedi. İrmik isimli kediyi sahiplenen Aysel ve Ahmet Kahraman Keleş çifti ise verdikleri bu hizmetten dolayı Konyaaltı Belediyesi ve Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.

SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN

Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva bulmak için kapılarının her daim hayvanseverlere açık olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sokak hayvanlarını kendi halinde sahipsiz bırakmıyoruz. Sağlık, beslenme vb. temel ihtiyaçlarını gidermek adına sokak hayvanlarını gerek sağlık merkezimize getirerek gerekse de sokakta her zaman gözetliyoruz. Onların aşılarını, kısırlaştırma işlemlerini ve tüm sağlık kontrollerini yaptıktan sonra sahiplendiriyoruz. Buradan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum, satın almayın sahiplenin…” şeklinde konuştu. Sokak hayvanlarına daha doğal ve sağlıklı bir ortam sağlamak adına yasal düzenlemelerin şart olduğunu yineleyen Başkan Esen, belediyelerin sokak hayvanları üzerinde çok kısıtlı bir yetkiye sahip olduğunu ifade etti.