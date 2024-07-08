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Konyaaltı'nda sokakta dans var

Konyaaltı'nda sokakta dans var
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Konyaaltı Belediyesi, hafta sonunda vatandaşları yoga ve dansla buluşturdu. 23 Nisan Parkı’nda uzman eğitmenler eşliğinde yoga yapan vatandaşlar, Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen Gün Batımı Dansları’nda ise sokakta dans yapmanın keyfini yaşadı. Konuyla ilgili basın bülteni, fotoğraf ve haberin videosu aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Konyaaltı Belediyesi, hafta sonunda vatandaşları yoga ve dansla buluşturdu. 23 Nisan Parkı’nda uzman eğitmenler eşliğinde yoga yapan vatandaşlar, Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen Gün Batımı Dansları’nda ise sokakta dans yapmanın keyfini yaşadı. 

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerini spor ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Önceki haftalarda HayatPark içerisinde gerçekleştirilen yoga etkinliği bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nda sporseverlerle buluşurken, gün batımı konserlerinin devamı niteliğinde gerçekleştirilen ‘‘Gün Batımı Dansları Latin Esintileri’’ ise Kent Meydanı’nda dansseverleri bir araya getirdi.

7’DEN 70’E YOGA

Siteler Mahallesi 23 Nisan Parkı’nda gerçekleştirilen yoga etkinliğine  7’den 70’e her yaştan vatandaş katıldı. Vatandaşlar etkinlikte uzman eğitmen Aylin Önder Tortop eşliğinde yoga yaparak rahatladı. Günün mottosu okunarak başlayan etkinlikte çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. 

KENT MEYDANI’NDA LATİN ESİNTİSİ 

Antalya Dans Akademisi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde Konyaaltı Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen “Gün Batımı Dansları” beğeni topyadı. “Gün Batımı Dansları” Latin Esintileri etabına yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinlik dans eğitmenlerinin vatandaşlara kısa bir dans eğitimi vermesiyle başladı. Ardından Latin müzikleri eşliğinde sokakta dansın keyfini çıkaran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte çocuklar da aileleriyle beraber dans etti. Etkinliklerden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, bu tarz etkinliklerin kendilerini rahatlattığını ve mutlu ettiğini söylediler. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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