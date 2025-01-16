Konyaaltı'nda spor kurslarına başvurular başlıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin ''Harekete Geç Konyaaltı'' mottosuyla çocuk ve yetişkinlere yönelik düzenlemiş olduğu bahar dönemi spor kurslarına başvurular başlıyor. İlçe sakinlerinin, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesi amacıyla düzenlenen kurslara başvurular www.konyaalti.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin, sporu hayatının bir parçası haline getirmesi amacıyla, ‘Harekete geç Konyaaltı” mottosuyla düzenlediği spor kayıtları kursları başladı. Konyaaltı’nda her yaştan vatandaşın sporla buluşmasını amaçlayan spor kursları, futbol, basketbol, tenis, oryantiring, yoga, eğitsel oyunlar, sabah sporu, pilates ve güreş kursları olmak üzere 9 branşta gerçekleştirilecek. Hem çocuk hem de yetişkinler için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan spor kurslarının bahar dönemi başvuruları 20-26 ocak tarihleri arasında www.konyaalti.bel.tr adresinden yapılabilecek. Kurs kayıtları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0242 245 55 00 numarası üzerinden bilgi alabileceği bildirildi.

HER YAŞA UYGUN KURSLAR

Konyaaltı’nda her bir vatandaşın sporla buluşması ve sporu hayatının bir parçası haline getirmesi amacıyla düzenlenen spor kurslarının birinci döneminde, 5 branşta 511 çocuğu sporla buluşturan Konyaaltı Belediyesi, 9 branşta ise 1020 yetişkinin spora başlamasını sağladı. Ayrıca, 9 mahallede sabah sporu etkinlikleri düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin hem bedensel hem de ruhsal sağlığını destekleyen spor aktiviteleriyle ikinci dönem daha fazla Konyaaltı sakinine ulaşmayı hedefliyor.