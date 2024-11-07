Konyaaltı'nda Streetball Cumhuriyet Kupası turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball Cumhuriyet Kupası turnuvasında, yaş kategorilerine göre kıyasıya bir mücadele yaşandı. 14-18 yaş Antalya Anadolu Lisesi, 18-40 yaş kategorisinde Red Ganirs, 40+ yaş üstü kategoride ise Scorpion takımları grup birinciliğine ulaşarak kupa sevincini yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 Streetball Cumhuriyet Kupası turnuvası sona erdi. Cumhuriyet bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve üç gün süren turnuva, basketbol severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Özellikle final ve üçüncülük maçları olmak üzere, kıran kırana mücadelelere sahne olan turnuvada 14-18 yaş kategorisinde Antalya Anadolu Lisesi, 18-40 yaş kategorisinde Red Ganirs, 40+ yaş kategorisinde ise Scorpion takımları şampiyon oldu. Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar takdim etti.